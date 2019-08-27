Храм Покрова Пресвятой Богородицы достроят до конца 2019 года
Строительство храма Покрова Пресвятой Богородицы в московском микрорайоне Новая Некрасовка запланировали завершить до конца 2019 года. Об этом 27 августа сообщили в пресс-службе Департамента градостроительной политики города Москвы.
Купола и кресты, в свою очередь, планируется поднять на все барабаны уже в конце сентября. Работы по укладке стен храма уже завершены. Данную информацию рассказал руководитель департамента Сергей Левкин.
— Сейчас идут работы по отделке фасадов, кровельные работы и обустройство инженерных сетей, — приводит слова главы ведомства агентство городских новостей «Москва».
Отмечается, что в храме одновременно смогут совершать богослужения и молитвы до 500 верующих православных христиан. Рядом с церковью специалисты проведут работы по благоустройству территории.
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