Поменявший имя на Пельмень россиянин испугался службы в армии
Житель города Троицка Челябинской области Роман Грошев, сменивший имя и фамилию на Пельмень Кондольский, рассказал, что опасается службы в армии.
В апреле 19-летний молодой человек сменил имя ради победы в конкурсе пензенского производителя пельменей. За это ему предложили 200 килограммов продукции. В итоге пельмени ему не доставили, а вручили денежный приз.
— Не знаю, меня на кухню, наверное, пошлют, — цитирует молодого человека «Челябинск онлайн».
Он отметил, что пока что не привык к тому, что его дети по отчеству будут Пельменьевичи. В целом Роман не жалеет о смене имени. Теперь его узнают в городе и приглашают на разные мероприятия.
— Я советую так: меняйте имя на то, кем вы хотите быть. Я, например, полюбил пельмени еще с самого детства и решил стать Пельменем, — рассказал Роман Грошев.
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