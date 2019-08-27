Макаки Черешенка и Апельсин обзавелись потомством в Московском зоопарке
Как уточнили в пресс-службе столичного зоосада, детеныш у пары японских макак родился еще 17 июля текущего года.
— Первые недели жизни маленький макак проводил, тесно прижавшись к животу своей матери. Самка оберегала малыша и несколько сторонилась своих сородичей, — рассказали работники зоопарка.
Как отмечают сотрудники зоосада, сейчас, когда детенышу исполнилось полтора месяца, а его вес достиг одного килограмма, он начал постепенно отходить от матери, пробовать «взрослую» пищу и знакомиться с сородичами.
— Японские макаки Черешенка и Апельсин живут в Московском зоопарке с 1978 года, — добавили в пресс-службе зоосада. — Они пользуются неизменной любовью и популярностью у посетителей благодаря своей активности и изобретательности.
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