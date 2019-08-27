Финансы со школьных лет

27 августа прошла презентация школьного учебника по финансовой грамотности. Повсеместное внедрение новой дисциплины на федеральном уровне планируется осуществить к 2020–2021 годам.

Сегодня существует острая необходимость создания и углубления нового направления учебного процесса, связанного с изучением финансовой грамотности. Создание этого учебника является событием знаменательным и поворотным. Считаю, это настоящий праздник, ведь эту книгу ждали многие — ученики, преподаватели, родители. Ничего подобного не было, все создавалось практически на пустом месте.

Учебник можно внедрять в школьную программу здесь и сейчас. Причем комплекс обладает рядом особенностей: он имеет единую концептуальную основу, которая дает преемственность возрастных групп и позволяет преподавательскому составу с ними работать.

Исследования показали — на финансовые темы дети беседуют все чаще. Мы же идем от обратного, от жизненных ситуаций, в которых оказываются дети и их родители. Эти запросы, эту мотивацию диктует сама жизнь. В то же время ведется постоянная доработка по полученным результатам. Это широкомасштабный процесс.

На сегодняшний день в школах 60–70 процентов учебного процесса составляет обязательную часть, 30–40 процентов формируется учениками. Все материалы пособия ориентированы на добровольное изучение. Особенность подобной учебы — мотивационная привлекательность на личном уровне. Ведь предлагаемые знания влияют на благосостояние семьи, несут личный успех.

Финансовая грамотность предполагает постоянное расширение набора знаний Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Определенные модули данных курсов будут встроены в различные дисциплины. Так, в демонстрационной версии Основного государственного экзамена одно из заданий по финансовой грамотности.

Целые системные курсы пока не предусматривают программы изучения финансовой грамотности в обязательном порядке. Если на местах будут приняты решения — с учетом мнения родителей, учеников и педагогического совета, — дисциплину могут сделать обязательной.

Немаловажна «необязательность» изучения, пока это добровольный вопрос, что также является мощным стимулом. Финансовая грамотность предполагает постоянное расширение набора знаний. Сейчас формируется профессиональное сообщество, реализующее задачи обеспечения финансовой грамотности школьников. Уверена, эти учебники сыграют важную роль в российском образовании.

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