Росстат рассказал о падении до многолетнего минимума числа разводов и свадеб в России

Число разводов и браков в России достигло минимума с 1990 года. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные Росстатом.

Эксперты связывают сложившуюся ситуацию с тем, что люди стали регистрировать свои отношения в более зрелом возрасте, а некоторые граждане предпочитают совместную жизнь без печати в паспорте. При этом, как отмечает Росстат, важную роль в укреплении российских семей играет ипотека.

По итогам 2018 года в России на одну тысячу человек пришлось четыре развода, всего было расторгнуто 583 942 брака. В 1990 году был зафиксирован рекордно низкий показатель разводов — 3,8 на одну тысячу человек. При этом наибольшее количество расторжений браков было зафиксировано в 2002 году — 5,9 разводов на одну тысячу человек.

Количество заключенных браков в России снизилось с примерно 1,3 миллиона в 1990 году до 893 тысяч в 2018 году, передает РИА Новости.

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