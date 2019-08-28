Произошел сбой в движении пригородных поездов из-за заглохшего автобуса в Москве
В график московской железной дороги (МЖД) будут введены пригородные поезда, которые задержали из-за заглохшего на железнодорожном переезде автобуса. Об этом сообщили сообщили в пресс-службе компании.
Уточняется, что инцидент произошел утром 28 августа возле станции «Внуково» Киевского направления МЖД. Дежурный оперативно подал сигнал о препятствии на пути.
— Все приближающиеся к месту составы были заблаговременно остановлены и столкновения удалось избежать. В 9:00 автобус был убран с путей, — приводит сообщение МЖД Агентство городских новостей «Москва»
В связи с этим был увеличен интервал следования нескольких пригородных поездов. В данный момент в компании принимают меры, чтобы сократить опоздания задержанного транспорта.
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