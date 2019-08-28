Движение транспорта на западе столицы ограничат с 31 августа до 2 сентября
Движение транспорта на западе столицы ограничат с 31 августа до 2 сентября в связи с закрытием участка Филевской линии метро, сообщается в пресс-службе ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД).
— Центр организации дорожного движения обращает внимание автомобилистов, что 31 августа и 1 сентября 2019 года из-за реконструкции будет временно приостановлено движение поездов на участке Филевской линии между станциями «Киевская» и «Кунцевская», — говорится в сообщении.
По причине этого в районах Филевский парк и Дорогомилово поменяются маршруты движения общественного транспорта. Проезд для городских автобусов и электричек будет приоритетным: появится обособленная выделенная полоса на участке улицы Большая Дорогомиловская от улицы Раевского до площади Киевского вокзала.
Также будет введен запрет на остановку-стоянку на нескольких участках. Среди них Украинский бульвар, участок улицы Барклая, набережная Тараса Шевченко и разворотная площадка в районе дома 2, корпус 1, по улице Новозаводской. Помимо прочего, доступ такси на это время будет ограничен.
Сотрудники ЦОДД настоятельно рекомендуют заранее изучить информацию о местах, где проезд будет невозможен. Необходимо продумать запасной маршрут объезда либо пользоваться общественным транспортом.
Кстати, сотрудники Государственного бюджетного учреждения Мещанского района 29 августа проверят более 200 многоквартирных домов района на наличие несанкционированных изображений.
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