Тело второго погибшего достали из-под завалов рухнувшего здания в Новосибирске
Спасатели достали тело второго погибшего при обрушении здания в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России в среду, 28 августа.
Ранее мэр города Анатолий Локоть подтвердил информацию об одном погибшем и одном пострадавшем, а также рассказал о продолжении поисков.
В настоящий момент спасатели и кинологи ищут еще одного человека, оказавшегося под завалами, передает РИА Новости.
Напомним, что в среду, 28 августа, в Новосибирске рухнуло двухэтажное здание, расположенное по адресу: улица Ударная, 1/1а. Площадь разрушения составила 350 квадратных метров.
Предполагается, что причиной ЧП является нарушение требований при строительстве. Предварительно установлено, что подрядная организация в рамках муниципального контракта реконструировала здание насосной станции. Так, под завалами оказались работники, проводившие плановый ремонт теплотрассы по соседству.
На данный момент для ликвидации последствий аварийной ситуации, поиска и спасения пострадавших привлечены 183 человека и 44 единицы техники.
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