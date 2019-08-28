Освобождение Вышинского: Киев отдал первого заложника...

На Украине отпущен из-под стражи Кирилл Вышинский.

Журналист находился под арестом с мая 2018 года. Его обвиняли в государственной измене.

«Киевский апелляционный суд отменил решение Подольского районного суда города Киева от 19 июля 2019 года, которым был продлен содержания под стражей руководителю незарегистрированной организации «РИА Новости Украина» и в соответствии изменил меру пресечения на личное обязательство», - говорится в сообщении украинского информационного агентства УНИАН.

По сути, новая госадминистрация страны сделала первый шаг к декларируемому уже пять лет лозунгу «Украина - це Европа». Вышинского, работающего в структурном подразделении российского информационного агентства, посадили за решетку в фирменном стиле средневековой азиатчины: взяли в аманаты. Журналист стал заложником. Державшие власть в Киеве пять лет правители поступили так, как прежде поступали враги Киевской Руси – дикие торки, печенеги и прочие. Держать под рукой заложника удобно: чуть что не так в отношениях с соседним государством – секир башка аманату, и пусть соседу будет плохо. В XXI веке такая практика ушла в небытие даже в тех государствах мира, которые с большой натяжкой можно назвать цивилизованными. А на Украине при Петре Порошенко ее возродили.

Фото: Стрингер

Кирилл Вышинский будет обязан явиться по вызову в суд или к следователю по первому требованию. Он не против. Он готов и дальше бороться за свое честное имя. Возможно, теперь ему в «незалежной» предоставят такое право. Сам журналист считает себя невиновным: кроме как к прекращению бессмысленной братоубийственной войны на Донбассе, других «злочиний» перед Украиной у Кирилла нет.

Так же, как и Вышинский за установление мира сегодня ратуют более двух третей граждан Украины. Только что в Киеве на пресс-конференции «100 дней президента Владимира Зеленского» были представлены итоги общенационального исследования общественного мнения населения. Масштабный социологический опрос был проведен фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии. 71,5 процента опрошенных украинцев считают, что первоочередным шагом президента Владимира Зеленского должно стать прекращение огня на Донбассе.

Взять в аманаты практически весь народ, тем более, собственный - не получится.

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