Ореховый Спас: каких святых важно вспомнить в день праздника

Православные христиане 29 августа празднуют Ореховый Спас. «Вечерняя Москва» расскажет о традициях древнего исконно русского торжества.

За день до Орехового Спаса заканчивалась уборка хлеба. В праздник выпекали изделия из зерна нового урожая. День этот был важным, но широких гуляний не устраивали, потому что надо было успеть завершить летние полевые работы до наступления дождей, посеять озимые.

Хлеб, жатый ранее, уже мог быть продан, и на вырученные деньги покупали новые ткани, поэтому праздник также называли Спас на холстах.

К концу августа созревает лесной орех (лещина), и его можно собирать. Если урожай будет обилен, то ему под стать будет и жатва хлеба в будущем году. Владимир Даль, толкуя календарь земледельца, писал: «Замечено, что сильный урожай на орехи и на хлеб никогда не бывает вместе; что, кроме того, никогда не бывает большого урожая на орехи два года сряду; стало быть, при обилии в орехах их на следующий год не будет, а вероятно, будет урожай на хлеб».

Проводы лета и начало холодного сезона отмечались также и отлетом птиц. С этим связывали примету: если журавль отлетит к Третьему спасу, то на Покров будет холодно.

Православные 29 августа отмечают Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Господа Нашего Иисуса Христа. По большому счету обретение Спаса Нерукотворного — это появление первой иконы. По преданию, образ Христа отразился на холсте, которым он отер свое лицо и отдал художнику. У живописца не получилось изобразить Создателя. Образ же нужен был ему, чтобы отправить своему больному правителю.

В этот день почитают мученика Диомида — врача, которому молятся при недугах и болезнях, Феодоровскую икону Божьей Матери, у которой женщины просят о благополучном разрешении от бремени, кормлении молоком, о помощи в семейных и других житейских нуждах.

— Никаких ограничений в этот день нет. За сутки до праздника заканчивается строгий Успенский пост, — говорит протоиерей Максим Первозванский. — В этот день отмечается историческое событие — перенесение иконы из Едессы, провинциального города, в столицу — город Константинополь. Спас Нерукотворный — это практическая основа иконопочитания в христианстве. Не какие-то теоретические богословские обоснования, а именно практическая. Господь сам даровал нам свой образ, и все остальные иконы являются как бы списком, копией с нее. И Спасская башня, кстати, потому так и называется, что над вратами был образ Спаса, утраченный в советское время.

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