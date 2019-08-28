Открытие музея спасательного дела на водных объектах в Москве запланировали на 2021 год
Музей спасательного дела на водных объектах Москвы запланировали на 2021 год. Учреждение будет введено в эксплуатацию вместо старой поисково-спасательной станции «Серебряный бор». Об этом 28 августа рассказал начальник Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах Сергей Ежов.
Он уточнил, что станция в настоящее время находится в здании, которое было построено в 1901 году. Там располагается знак «Спасение на воде».
— Новое здание будет построено в 2021 году. На территории станции мы планируем в дальнейшем сделать музей спасательного дела на водных объектах столицы, — передает слова Ежова агентство городских новостей «Москва».
По словам начальника МГПСС, территорию возле здания благоустроят за год от открытия учреждения.
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