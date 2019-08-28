Площадки для съемок кинофильмов планируют создать в Новой Москве
Площадки для кинодекораций планируют создать в следующем году.
— Планируется выделить земельный участок для организации натурных площадок для съемок фильмов, то есть чтобы можно было застраивать натурные площадки, — заявила ответственный секретарь Московской кинокомиссии Светлана Максимченко.
Она напомнила, что для съемок картин в городе есть киностудия «Мосфильм», но там ограниченное пространство, в результате чего приходится уезжать в Московскую область.
Среди вариантов, касающихся возможного создания площадки для декораций, рассматриваются Троицкий и Новомосковский административные округа.
В настоящий момент выбираются возможные земельные участки, передает агентство городских новостей «Москва».
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