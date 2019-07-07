«Мосфильм» открыл один из крупнейших съемочных павильонов в Европе

На киностудии «Мосфильм» появился один из самых крупных в Европе съемочных павильонов. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» написал мэр Москвы Сергей Собянин.
— На «Мосфильме» появились два новых объекта — «Дом костюма и реквизита» и огромный съемочный павильон. Такого масштабного строительства на киностудии не было с середины прошлого века, — написал мэр.
Градоначальник отметил, что площадь павильона составляет 1,647 тысячи квадратных метров. В нем можно соорудить любую декорацию — от тропического леса до башни «Москвы-Сити». Акустика теперь позволяет записать чистый звук прямо на площадке, на которой одновременно могут находиться до тысячи актеров.
Читайте также: Москвичам покажут отреставрированную копию «Зеркала» Андрея Тарковского