Москвичам покажут отреставрированную копию «Зеркала» Андрея Тарковского

3 июля в киноцентре «Октябрь» пройдет спецпоказ отреставрированной киноконцерном «Мосфильм» версии фильма «Зеркало» Андрея Тарковского. Картину 1974 года выпуска представит главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин.

С 4 июля синематека «Искусства кино» при поддержке ФГУП «Киноконцерн «Мосфильм» запускает отреставрированную копию в повторный прокат по всей России. На нескольких сеансах зрителям продемонстрируют кино с 35-миллиметровой пленки.

«Зеркало» — один из самых личных фильмов Тарковского. Работа во многом автобиографична, так как включает в себя личные переживания автора. Кроме того, Тарковский включил в нее фрагменты интервью со своей матерью.

Подобно тому, как это происходит в жизни, проецируемые на зрителя воспоминания и рефлексию режиссера то и дело прерывают происходящие в реальности фильма события. Порой мистические и необъяснимые, а порой не нуждающиеся в интерпретации.

— Мне захотелось прослоить новеллы — эпизоды детства кусками прямого интервью с моей матерью, как бы сопоставив два сравнительных ощущения прошлого (матери и рассказчика), возникающих перед зрителями при взаимодействии двух его проекций в памяти двух близких людей, принадлежащих разным поколениям, — цитирует высказывания Тарковского «Мосфильм».

Главного героя гложет страх, что он теряет любовь и понимание близких ему людей: матери, любимой женщины, сына. Он чувствует, что жизнь с каждым днем все дальше уводит их друг от друга. Попытка разобраться в происходящем и нащупать почву под ногами заставляет его возвращаться в памяти к ярким воспоминаниям детства.

Это фильм о поиске того главного, что неизбежно теряется за повседневными заботами и обыденностью.

Сценарий картины был написан Андреем Тарковским совместно с Александром Мишариным. В свое время фильм получил международный прокат, а в 1980 году даже был признан лучшим иностранным фильмом года в Италии.

Режиссер признавался, что этот фильм-исповедь во многом определил его дальнейшее творчество. Однако сложные ассоциативные ряды и загадочные образы остались непонятыми многими зрителями.

Главные роли в картине исполнили Филипп Янковский и Маргарита Терехова Фото: Кадр из фильма «Зеркало»

— «Зеркало» — антимещанское кино, поэтому у него не может не быть множества врагов. «Зеркало» религиозно. И, конечно, непонятно массе, привыкшей к киношке и не умеющей читать книг, слушать музыку, глядеть живопись. Никаким массам искусства и не надо, а нужно совсем другое — развлечение, «отдыхательное» зрелище на фоне нравоучительного сюжета, — отмечал Тарковский.

Роли в картине исполнили Филипп Янковский, Маргарита Терехова, Олег Янковский, Иннокентий Смоктуновский и Игнат Данильцев.

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