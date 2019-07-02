Объявлены фильмы — победители Московского еврейского кинофестиваля

На днях состоялось закрытие Московского еврейского кинофестиваля. Жюри во главе с председателем Тимуром Вайнштейном определило лучшие фильмы смотра и вручило награды.

В номинации «Лучший фильм» победила картина Элирана Малка «Неортодокс». Основанная на реальных событиях драма рассказывает историю Якова Коэна, решившего создать собственную политическую партию для защиты интересов сефардов. Сефарды — субэтническая группа евреев. У них более смуглая кожа, чем у ашкеназов, которые до определенного момента считали их людьми второго сорта.

Дочь Якова исключают из школы по расистским соображениям, что вынуждает ее отца начать бороться за восстановление справедливости. При всей серьезности описываемых событий режиссеру удается не только передать зрителю боевой задор, но и удачно пошутить, когда это необходимо. Это создает уникальный ритмический баланс, который держит зрителя в напряжении и в то же время дарит разрядку. У Элирана Малка получилось захватывающее аутентичное драмеди (смешение жанров драма и комедия — прим. «ВМ»), местами отсылающее к голливудским шедеврам вроде «Игры на понижение».

«Сын моего отца» Гиллеля Рейта был выбран жюри «Лучшим короткометражным документальным фильмом» Фото: Кадр из фильма «Сын моего отца»

«Лучшим полнометражным документальным фильмом» был признан «Адвокат» режиссера Рэйчел Ли Джонс. Лента погружает зрителя в историю Леи Цемель, защищающей в израильских судах интересы палестинских боевиков и радикалов. Леа регулярно проигрывает дела, но ее это не останавливает. Она уверена, что право на защиту имеет каждый вне зависимости от национальности и религиозных убеждений.

Сложно придумать более актуального для наших дней кино, так как оно противопоставляет расизму идею о том, что все равны. Несмотря на совершенные против израильского народа преступления, главная героиня видит в подсудимых людей, имеющих право на справедливый приговор. Премьера фильма состоялась на кинофестивале Sundance.

«Сын моего отца» Гиллеля Рейта был выбран жюри «Лучшим короткометражным документальным фильмом». В центре сюжета два персонажа: 37-летний одинокий ашкеназ Моше Мишурис и его отец. Они вместе эмигрировали из России и живут в крохотной квартире на деньги, заработанные при помощи YouTube-канала. При помощи размещаемых на платформе видеороликов они рассказывают об иудаизме на русском языке.

В свободное время Моше пытается устроить личную жизнь. Он дважды делал предложения руки и сердца разным девушкам, однако оба раза его встретил отказ. Одиночество Моше скрашивает лишь его отец, почти всю свою жизнь посвятивший вере.

«Травелог Тель-Авив» Самюэла Патти был награжден в номинации «Лучший короткометражный игровой фильм» Фото: Кадр из фильма «Травелог Тель-Авив»

«Травелог Тель-Авив» Самюэла Патти был награжден в номинации «Лучший короткометражный игровой фильм». Искусно сделанный мультфильм соткан из сделанных на скорую руку зарисовок путника и записанных на диктофон звуков окружающего его пространства. Картина является попыткой в шутливой форме передать атмосферу одного из самых ярких израильских городов.

«Приз жюри» получило кино Шона Снайдера «В прах», а присужденный впервые специальный приз «Выбор оргкомитета 5-го Московского еврейского кинофестиваля» достался режиссеру Нине Пэйли за анимационный полнометражный фильм «Седер-Мазохизм». Об этих двух замечательных конкурсных лентах подробно рассказывалось ранее.

Кроме того, Алексею Федорченко был присужден приз имени Якова Каллера за лучший российский фильм («Война Анны») на еврейскую тематику.

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