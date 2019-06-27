Московский еврейский кинофестиваль: обзор фильмов конкурсной программы

23 июня стартовал V Московский еврейский кинофестиваль. Показ картин, поднимающих вопросы так или иначе интересующих еврейское сообщество, по всему миру продлится до 30 июня включительно. О том, что из себя представляла первая половина конкурсной программы и почему жителям столицы стоит увидеть это кино, рассказывает корреспондент «Вечерней Москвы».

Отобранные в программу конкурса фильмы поднимают не только вопросы иммиграции и ассимиляции, религии и Холокоста, но и высказываются о многих насущных вещах, с которыми ежедневно сталкивается каждый человек.

«В прах» Шона Снайдера был выбран фильмом открытия. Режиссер приехал представить свою картину и ответить на вопросы зрителей, возникшие после просмотра.

Справиться с потерей жены Шмуэлю поможет преподаватель естествознания из местного колледжа (Мэттью Бродерик) Фото: Кадр из фильма «В прах»

По его признанию, это навеянная реальной историей драма о том, как хасид не может примириться со смертью своей жены. Дело в том, что по еврейским традициям не принято горевать о покойном. Вследствие тяжелой болезни режиссер потерял мать и длительное время переживал ее утрату. Итогом его душевных мук стала эта картина.

Мать Шмуэля — главного героя картины — предлагает ему найти новую даму сердца, а дети считают, что в отца вселился диббук (согласно иудейским верованиям, это дух умершего, который не может покинуть мир живых). Они будут пытаться изгнать демона из левого пальца ноги Шмуэля, пока он спит и видит сны о том, как цветками разлагается тело его возлюбленной. Чтобы как-то справиться с потерей близкого, он придет к преподавателю естествознания в местный колледж (Мэттью Бродерик), и они вместе будут смаковать различные этапы теории превращения тела в прах.

Очень элегантно в сионистской эстетике фильма «Шкатулка проклятия» лента Снайдера балансирует между слегка шокирующей и неприглядной историей (в основном за счет личинок и обилия мертвых тел), трепетной драмой о любви, преодолевающей смерть и приверженность религии, а также нервной и задорной абсурдистской комедией. Объединить все эти жанры удалось очень естественно и умело, что является главным козырем кино. В целом фильм очень аутентичный, и несмотря на то, что пытается быть универсальным для восприятия любыми конфессиями, атмосфера остается до конца непонятой и немного чуждой. Но ведь для такого межкультурного погружения и был создан МЕКФ.

Чтобы понять, как долго душа его возлюбленной не сможет покинуть физический мир, он похоронит свинью и будет следить за процессом разложения тела животного Фото: Кадр из фильма «В прах»

Вторая лента, о которой хочется рассказать, — это словацкий роуд-муви (фильм, действие которого происходит по ходу путешествия главных героев) Мартина Шулика «Переводчик». Картина особенно придется по душе тем, кто любит «Зеленую книгу», «1+1» и «Достучаться до небес». С последним фильмом сходство, по-моему, наиболее яркое. В первую очередь серьезностью тематики и в то же время обилием иронии.

«Переводчик» — это фильм, примиряющий все вышеназванные картины, захватывающий и наполняющий душу необъятной человечностью. В центре сюжета — двое глубоко пожилых мужчин. Один из них — еврей, а второй — сын эсэсовца, расстрелявшего семью первого. Их неслучайная встреча положит начало болезненному приключению, в котором они постараются узнать больше о своих родителях.

В лучших канонах такого кино персонажи полярно разные и на первый взгляд имеют мало общего. Однако здесь этот стереотипный прием не раздражает, видимо, ввиду максимальной приближенности рассказанной истории к реальности. Ощущения, что тебе презентуют авторскую выдумку, не возникает. Фильм выдержанный, сбалансированный, искренний и честный. Здесь не будет манипуляций со зрительскими эмоциями и дорогих понтов. В общем, соткано в легко узнаваемых характеристиках европейского кинематографа.

Персонажи, разумеется, полярно разные и на первый взгляд имеют мало общего. Один из них — еврей, а второй — сын эсэсовца Фото: Кадр из фильма «Переводчик»

Завершить рассказ о первой половине конкурсных лент смотра хочется необычной и новаторской работой Нины Пэйли «Седер-мазохизм». Многие незаслуженно оставят этот гипнотический антирелигиозный труд без внимания и будут лишены возможности оценить новый шаг в области мультипликации, работы с музыкальным сопровождением и сложной тематикой.

Это второй фильм Нины, он создан при помощи Flash-анимации всего за 20 тысяч долларов. В масштабах бюджетов, выделяемых для создания мультфильмов от таких студий, как Disney или Pixar, это копейки. Тут надо отметить, что это совсем не детская история. Нина, придерживающаяся атеистической позиции, беседовала со своим отцом на тему религии и его отношения к ней. Записав этот разговор на диктофон, она дала возможность глубоко личной истории выйти на большой экран.

Разговор зашел об особенностях проведения ритуальной семейной трапезы, проводимой в начале иудейского праздника Песах, — седере. По ходу того, как отец объясняет Нине разность в отношении к этому действу со стороны разных членов семьи, режиссер объясняет для тех, кто ничего не знает об иудаизме, особенности тех или иных обычаев. В особо спорных моментах Нине на помощь приходят веселые музыкальные композиции, которые очень подходят по смыслу к отображаемой истории. Таким образом, серьезные рассуждения о вере и ее потере разгружаются ироничным видеорядом, поддержанным курьезным саундтреком.

Главных персонажей три — Моисей, пытающийся освободить свой народ от гнета египтян, Бог (фигура отца), разговаривающий с козочкой (сама Нина), и Иисус, объясняющий особенности таинств в окружении своих апостолов. Конечно же, в картине прозвучит композиция Луи Армстронга «Go down Moses» (перевод с англ. «Спускайся, Моисей» — прим. «ВМ»).

О том, какие еще интересные картины представлены на Московском еврейском кинофестивале, рассказывалось ранее.

Читайте также: Бандиты, измены и (не)сломленные женщины: главные тренды и споры «Кинотавра»