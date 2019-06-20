Горожан пригласили на Московский еврейский кинофестиваль
С 23 по 30 июня будет проходить V Московский еврейский кинофестиваль. На нем жителям и гостям столицы представят фильмы, так или иначе поднимающие вопросы, интересующие еврейское сообщество по всему миру. Это вопросы иммиграции, ассимиляции, религии, Холокоста и другие насущные вещи, с которыми ежедневно приходится сталкиваться любому человеку.
Показы пройдут в киноцентре «Октябрь», кинотеатрах «Звезда» и «Космос» сети «Москино», Центре документального кино, кинозале ГУМа, Еврейском музее и Центре толерантности, издательстве «Книжники» и Московском еврейском общинном центре (МЕОЦ).
Основной конкурс включает в себя игровое полнометражное кино: «Седер-мазохизм» Нины Пэйли, «Неортодокс» Элирана Малка, «Переводчик» Мартина Шулика, «Красная корова» Цивии Баркая, «Конец сладкого дня» Яцеха Борцуха, «Инжир» Аламорка Давидяна. Фильмом открытия фестиваля была выбрана картина «В прах» Шона Снайдера.
Также в конкурсной программе документалки (отдельно полный метр и короткий) и короткометражные игровые фильмы. Среди них — биографическая картина об известной писательнице «Дина Рубина. На солнечной стороне», лента Галины Евтушенко «Антон Чехов и Исаак Левитан: двойной портрет в интерьере эпохи», небольшой мультфильм «Травелог Тель-Авив», абсурдистская трагикомедия «Шмелки» и экспериментальный рэп-клип «Эдек», смикшированный из монолога жертвы Холокоста — 86-летней Джанин.
Вне конкурса на большом экране повторно покажут лучшие фильмы прошлых лет, вписывающихся в тематику фестиваля. Это «Война Анны» Алексея Федорченко, «Синонимы» Надава Лапида, «Обещание на рассвете» Эрика Барбье и «Обыкновенный фашизм» Михаила Ромма.
В состав жюри основного конкурса вошли режиссер фильма «Верность» Нигина Сайфуллаева, актер Алексей Агранович, продюсеры Артем Васильев и Стивен Мао, актриса Светлана Устинова и другие.
Главный приз кинофестиваля — статуэтка «Ключ к открытиям» — символизирует положение еврейской культуры, стоящей на стыке взаимодействия самых разных стран и национальностей.
Присуждать призы будут за лучшие полнометражные и короткометражные игровые и документальные работы, а также одна из картин конкурса получит специальный приз от жюри.
Общественный совет фестиваля вручит награду за выдающийся вклад в развитие еврейского кино в России.
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