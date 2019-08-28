Евгений Тишковец рассказал, какими будут осень и зима в Москве
Теплая осень с дефицитом осадков и поздняя зима ожидаются в Москве в этом году.
Таким прогнозом поделился в среду, 28 августа, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
— Если обобщить, то погода осенью будет очень хорошей, средний срез по температуре говорит о том, что она будет чуть выше нормы, с дефицитом осадков в третьей декаде сентября, — приводит РИА Новости слова Тишковца.
По его заявлению, жителей столицы ждет «золотая осень».
Не исключается, что климатическая зима наступит позже на две недели.
Отмечается, переход температуры на ноль и отрицательные значения произойдет после 10 ноября, но сам ноябрь этого года будет теплым.
Декабрь в городе проявит себя схожим образом и лишь к новому году начнет приобретать зимние черты, уточнил ведущий специалист центра погоды «Фобос».
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