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Словарь поможет лучше понимать священников

Мария Раевская
• 22:05 • 28 августа 2019
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Фото: обложка книги «Большой словарь церковнославянского языка нового времени»
Некоммерческое партнерство «Родное слово» выпустило второй том «Большого словаря церковнославянского языка нового времени». Это издание будет полезно и православным прихожанам, чьи интересы далеки от лингвистики.

Многие годами неправильно понимают смысл отдельных выражений, которые слышат и сами произносят в храме.

В церковнославянском очень много «ложных друзей переводчика» — слов, похожих на современные русские, но обладающих иным значением.

Есть байка о прихожанке, которая, упиваясь сладостью морального самобичевания, шепчет во время всенощной: «Я крокодила пред Тобою…» Это она так расслышала строку из 140 Псалма Давида «Да исправится молитва моя, яко кадило пред Тобою» (то есть молитва вознесется к Богу, как фимиам от кадила). Рассказывают про старушек, которые приносят на Литургию крекеры и кладут их на панихидный столик рядом со свечами. Ведь Херувимская песня призывает: «отложим по печению» (на самом деле — «всякое ныне житейское отложим попечение», то есть «забудем сейчас обо всех житейских заботах»).

— Синтаксис богослужебных текстов соответствует греческим, а не славянским конструкциям, его иногда приходится буквально распутывать, — говорит кандидат филологических наук Александр Кравецкий, ведущий научный сотрудник Института русского языка имени В.В. Виноградова РАН, ответственный редактор словаря. — Начав работу над проектом, я был потрясен, потому что понял, насколько же плохо сам понимал некоторые тексты.

Церковнославянский язык — это прежде всего язык поэтических текстов, и в словарь включено множество устойчивых метафор. «На слово «Адам» мы приводим и «ветхий Адам», и «облечься в Адама» (то есть «стать человеком»), и «Новый Адам» (Христос)», — рассказывает Александр Кравецкий.

— Около 55 процентов лексического состава современного русского языка опирается на церковнославянское наследие, — объясняет Константин Деревянко, генеральный директор некоммерческого партнерства «Родное слово». — Большой словарь Церковнославянского языка нового времени покажет, как в языковых фактах отражается развитие мышления, происходит движение от абстрактного к конкретному.

Новый том охватывает лексику на букву «В» (веди). Всего томов будет не меньше десяти. Еще до того как очередной выпуск выходит из печати, на портале «Церковнославянский язык сегодня» выкладывают его электронную версию. Она снабжена дополнительными опциями и постоянно пополняется.

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