Москвичи поделились урожаем на празднике «Осенний серпантин»

Мероприятие прошло в районе Орехово-Борисово Северное, на полянке неподалеку от Борисовских прудов. Праздник полноправно можно считать добрососедским: поделиться излишками плодов с дачи вышли жители окрестных домов. Горожане делились друг с другом советами, хвастались овощами и фруктами, собранными с личных огородов и садов, и, конечно, угощали ими друг друга.

Специально для того чтобы жители района могли похвастаться результатами старательного ухода за грядками, организаторы разместили на полянке столы. Одна из участниц праздника, Татьяна Королькова, не только принесла самостоятельно выращенные фрукты, но и дала продегустировать сделанные из них консервы.

— Это сливовый джем, а это вишневое варенье, — показала Татьяна свои заготовки корреспонденту «ВМ».

Остальные посетители праздника тоже решили не отставать от Татьяны и проявить фантазию. Они сделали маленькие бутерброды-канапе с разнообразными начинками: сыром, аджикой, квашеной капустой.

На празднике был установлен и своеобразный рекорд районного масштаба: жительницы района — участница проекта «Московское долголетие» Татьяна Курилова и ее дочь Мария — показали гигантский кабачок, который им удалось вырастить на собственной грядке.

— Каждый год мы отбираем семена наших особо крупных кабачков, тщательно удобряем почву, делаем компостные ямы и, конечно, с любовью и заботой относимся к уходу за дачей, — открыла секрет гигантских плодов Татьяна Александровна.

У семьи Куриловых растут не только гигантские кабачки весом до 10 килограммов, но и большие тыквы. Правда, последние Татьяна и Мария показать не смогли — сезон для тыкв еще не наступил. Осталось лишь поверить женщинам на слово.

Кстати, кабачок можно по праву назвать королем праздника: посетители мероприятия представили множество самых разных продуктов из кабачка, в том числе икру и жаренный в панировке. Также он пользовался популярностью в качестве модели для карвинга — посетители праздника вырезали из него различные формы.

«Праздником живота» мероприятие не ограничилось: организаторы подготовили еще множество развлечений для гостей. Так, приглашенные артисты из народного ансамбля «Веселушка» устроили музыкальное представление, а самые маленькие гости «Осеннего серпантина» получили возможность научиться строить пирамиды из конструктора. Специально для них позвали и аквагримера, который рисовал на щечках всех желающих ягоды и фрукты.

А для детей постарше и взрослых был организован художественный пленэр, где каждый мог нарисовать пейзаж. Как сообщают организаторы праздника, кружок рисования — один из самых популярных в районе. Также для любителей творчества провели мастер-классы по карвингу, бисероплетению и оригами.

Все эти кружки работают и вне праздника, в социальных центрах района.

— Чтобы все желающие успели принять участие в мастер-классах, мы сегодня сделали кружки циклами — сначала одни, потом другие, — пояснили организаторы мероприятия.

Праздник сбора урожая закончился танцами и прыжками через канат. Однако, несмотря на всеобщее веселье, завершилось мероприятие на несколько грустной ноте: сбор урожая ознаменовал конец лета, и жители района заранее заскучали по теплому времени года.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена Коннова, директор ТЦСО «Орехово»:

— Пятый год подряд в конце лета мы проводим праздник сбора урожая «Осенний серпантин». В празднике регулярно принимают участие жители сразу трех районов Южного административного округа — Орехово-Борисово Северное, Орехово-Борисово Южное и Братеево. Стало доброй традицией в этот день подводить итоги щедрого на овощи лета и угощать друг друга продуктами собственного приготовления, сделанными из выращенных собственными руками плодов. Праздник не просто развлекает, а объединяет жителей, которые знакомятся друг с другом и начинают дружить.

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