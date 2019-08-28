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Интервью

Анастасия Волочкова: Я сейчас влюблена, жизнь без любви невозможна

Альфия Камилова
• 22:34 • 28 августа 2019
Анастасия Волочкова старается поддерживать форму даже на отдыхе 
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Анастасия Волочкова старается поддерживать форму даже на отдыхе 
Фото: Предоставлено пресс-службой
Балерина Анастасия Волочкова доказала всему миру, что можно стать знаменитой, оставаясь собой и ничего из себя не изображая. Восхищая и раздражая публику, она просто живет: танцует, пишет книги, воспитывает дочь. О том, что сейчас происходит в ее жизни, она поделилась в интервью «Вечерке».

— Будучи студенткой, вы уже исполняли главные партии в балетах «Жизель», «Корсар», «Лебединое озеро», «Раймонда» и «Жар-птица» на сцене Мариинского театра. Солировали в Большом. А многие знают вас как королеву шпагата. Как думаете, почему?

— На шпагат садятся гимнастки, балерины, спортсмены, но почему-то именно мой шпагат вызывает ажиотаж! Шпагат — это элемент моей профессии. И если бы люди, которые начинают с сарказмом комментировать мои фото, знали, каким трудом мне давалась растяжка, когда я поступила в Вагановское балетное училище, они бы подумали, стоит это писать или нет.

Более того, я не пойму, отчего мои шпагатные фото вызывают больше внимания, чем мои выступления, концерты с детьми, благотворительные акции.

Значит, это вам надо! Мои хорошие, вы так растиражировали мой шпагат, что его занесли в Книгу рекордов России.

— Анастасия, вы такая независимая, а как ваша дочка относится к общественному мнению?

— Арина — мудрая девочка. Она прекрасно знает, кто ее мама, какая она труженица и какая личность. Ариша с большим уважением относится и ко мне, и к моему творчеству. На ее глазах происходило много событий в моей жизни, поэтому Арина знает, каким количеством зависти и злобы я окружена. Раньше она на комментарии в соцсетях отвечала, пыталась меня защищать, но я попросила этого не делать — потому что бесполезно.

Стараюсь жить честно, открыто, спокойно и ярко. Никому никогда не сделала гадости, в моем сердце нет ненависти, несмотря на то что каждый считает своим долгом пройтись по моему имени.

— Анастасия, на ваш «Инстаграм» подписано больше миллиона человек. Встречая негативный комментарий, как вы реагируете?

— Последнее время закрываю все комментарии. Потому что понимаю, в соцсетях существуют хейтеры, недоброжелатели, которые организуют группы людей, пишут нелицеприятные высказывания не только мне, но и тем, на кого я сама подписана. Я перестала обращать на них внимание.

Не открою тайну, что такого рода «доброжелатели» — чисто коммерческая история, им платят. А раз это такой вид работы, то пусть люди смогут хоть таким образом себя обеспечить.

— Расскажите, чем сегодня вы занимаетесь? Что вам приносит радость, а что доход?

— Давайте мы не будем лезть друг другу в карман! А радость мне приносит моя работа. Совсем недавно я создала новый спектакль «Балерина в зазеркалье цирка», заняла никем не занятую нишу. Я соединила балетное и цирковое искусство. Три недели по 8 часов в день занималась, не покладая рук и ног. Еще больше похудела.

Мои старания не прошли даром — спектакль с переаншлагом мы презентовали в Москве. Радость мне приносят сцена, зрители, дети, которые меня любят за искренность, а доход приносит другая деятельность. У меня все прекрасно — я имею роскошный дом, шикарную машину, я живу в достатке, чего и вам желаю.

— Книга дописана, спектакль поставлен, какие у вас планы на будущий год?

— Хочешь рассмешить бога — расскажи ему о своих планах. У меня они грандиозные, как всегда. Например, я с удовольствием даю мастер-классы. Например, я улетела на отдых в Грецию, работать не планировала, но взяла с собой, как обычно делаю, репетиционную одежду: я поддерживаю форму даже на отдыхе. И в двух отелях подарила два мастер-класса.

Не все в этой жизни измеряется деньгами! Я вижу счастливые лица детей, их родителей в зале и получаю обратную связь в виде позитивной энергии. Это не купить никогда, даже за очень большие деньги.

— А что в личной жизни? Вы сейчас влюблены?

— Влюблена. Жизнь без любви невозможна! Я очень счастлива, ведь я испытываю любовь и реализуюсь в творчестве! Может быть, поэтому я не обращаю внимания на негатив и замечаю только хорошее и приятное. А самая главная роль, которую я исполнила в своей жизни, — это материнство.

— Анастасия, что бы вы пожелали нашим читателям?

— Желаю, чтобы на земле, в ваших семьях царил мир, а в сердцах, душах жила любовь. Чтобы вы творили и создавали что-то необыкновенное, то, что другим неподвластно. Но самое главное — оставайтесь людьми при любых обстоятельствах и будьте добрее друг к другу! И мир улыбнется вам в ответ.

СПРАВКА

Анастасия Юрьевна Волочкова родилась в Ленинграде в 1976 году. С отличием окончила Академию русского балета имени Вагановой. Еще во время учебы дебютировала на сценах Мариинского и Большого театров. В 2000 году получила приз «Золотой лев» как «самая талантливая балерина Европы». В 2010-м защитила диссертацию по теме творческих школ в регионах России и получила степень МВА в Высшей школе экономики.  

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