Накануне учебного года ожидается рост числа автомобилей на дорогах

В Большом Черкасском переулке с 1 сентября изменится направление дорожного движения — проезд станет безопаснее и снизит нагрузку на улице Ильинка. Об этом 28 августа сообщили в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

В преддверии нового учебного года, который наступит 2 сентября, специалисты ЦОДД прогнозируют увеличение автомобилей на столичных дорогах. Рост машин в конце августа — начале сентября уже привычен: именно в это время москвичи возвращаются с дач и отпусков, едут в крупные торговые центры, чтобы закупиться школьной формой и другими вещами для своих детей. Кроме того, в город едут жители близлежащих регионов — например, Московской или Калужской областей. На камерах фото- и видеофиксации отчетливо видны немосковские номера.

— Ожидается 15–17-процентный рост — это более 125 тысяч автомобилей, — отмечает руководитель службы по связям с общественностью ЦОДД Анастасия Писарь.

Наиболее затрудненные участки — это Московская кольцевая автодорога (МКАД), Третье транспортное (ТТК), Садовое и Бульварное кольца. По прогнозам специалистов центра, на этих участках столичной дорожной сети 2 сентября, когда все школьники вновь сядут за парты, ожидается наибольший прирост машин. Но и 1 сентября могут быть затруднения: в частности, на трассах М4 Дон, М9, а также на въезде на МКАД. Именно по этим трассам, по наблюдениям специалистов, поедут все дачники.

— В сентябре будет стандартная ситуация — дорожные заторы достигнут пяти-шести баллов. Возможен рост до семи баллов, но это в основном зависит от погоды, — подчеркнула Писарь.

В первый учебный день столичным водителям лучше не садиться за руль в «пиковое» время — с 7:00 до 9:00 и после 20:00. В эти часы ожидаются затруднения на дорогах.

— Можно пересесть на городской общественный транспорт: благодаря вводу выделенных линий наземный транспорт поехал намного быстрее, — посоветовала Анастасия Писарь.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вадим Юрьев, руководитель центра организации дорожного движения правительства Москвы:

— В преддверии 2 сентября сотрудники ЦОДД проверили дорожную ситуацию у школ с интенсивным движением транспорта и большими потоками пешеходов, а также учреждения с риском возникновения аварий. Поправлены недостатки в части дорожных знаков и светофоров — вся дорожно-транспортная инфраструктура теперь в надлежащем состоянии. Также выявлены недостатки в части отсутствия «лежачих полицейских», дорожной разметки, ограждений — все замечания переданы властям.

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