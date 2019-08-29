Филипп Киркоров оскандалился на музыкальном конкурсе в Сочи
Известный эстрадный певец Филипп Киркоров устроил скандал в Сочи на конкурсе «Новая волна», передает Пятый канал в четверг, 29 августа.
Артист возмутился тем, что подготовка к его перформансу пошла не по плану. Волну критики, выраженной в том числе нецензурной бранью, Киркоров обрушил на организаторов мероприятия.
— Пока не отрепетируем сейчас с камерами, шоу ваше не начнется, понятно вам всем? Пока здесь не появятся камеры, ничего здесь не будет, — заявил певец.
Напомним, что международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» проходит в 18-й раз. В нем принимают участие не только российские звезды, но и зарубежные, в частности, Наталья Орейро и Рита Ора. В 2015 году мероприятие начали проводить в Сочи (ранее его организовывали в Юрмале).
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