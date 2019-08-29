Дорога должна стать еще удобнее, безопаснее и быстрее

По словам заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, до 70 процентов средств Адресной инвестиционной программы город направляет именно на транспортное строительство. И в этой работе действительно задействованы десятки подразделений Стройкомплекса. Свою лепту вносит и головное экспертное ведомство города — Мосгосэкспертиза.

Учреждение, подведомственное Комитету города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), ежегодно рассматривает десятки и сотни проектов модернизации дорожно-транспортной инфраструктуры.

На регулярной основе в организацию поступает проектная документация на самый широкий спектр работ, в том числе — на реконструкцию вылетных магистралей, техническое оснащение дорог и даже строительство новых транспортных развязок и трасс федерального значения. Также, как отмечают в ведомстве, при строительстве новых жилых домов даже частные застройщики, соблюдая требования правительства, уделяют внимание формированию подъездных дорог, устройству локальной уличной сети — и это тоже требует тщательной экспертной проверки.

Как отмечает руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева, участие инвесторов в этой работе серьезно сказывается на комфорте проживания москвичей: «В последние годы особое внимание в проектной документации по инвестиционным проектам уделяется правильному, продуманному проектированию подъездных дорог, внутридворовых проездов, разумной организации парковочного пространства. Инвесторы хорошо понимают, что в настоящий момент это уже не конкурентное преимущество, а базовые условия для проживания». С начала года специалистами ведомства было выдано 154 положительных заключения, среди них около полусотни проектов на оснащение пешеходных переходов средствами мониторинга и безопасности. Помимо этого, семь проектов касались строительства на территории московских ТПУ и восемь являлись этапами формирования Северо-Западной и Северо-Восточной хорд.

По словам Анны Яковлевой, работа в этом году далека от завершения: «На рассмотрение в Управление дорожной и транспортной инфраструктуры Мосгосэкспертизы постоянно поступают все новые и новые проекты — город строит и модернизирует дороги с максимально возможной скоростью. Поэтому мы ожидаем увеличения количества выданных положительных заключений по объектам улично-дорожной сети к концу года минимум в 1,5 раза».

Работа правительства и Стройкомплекса Москвы, ведущаяся в таком темпе с 2010 года, дает свои результаты. Об этом свидетельствуют как популярность общественного транспорта, так и увеличение средней скорости движения автомобилей. И в немалой степени именно развитие транспортной инфраструктуры вносит свой вклад в формирование комфортной городской среды в столице.

СПРАВКА

С января по август 2019 года по результатам экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий специалистами Мосгосэкспертизы было обеспечено общее снижение сметной стоимости строительства объектов, финансируемых из бюджета столицы, на 93,6 млрд рублей. Общая сметная стоимость объектов составила 544,6 млрд рублей. Для сравнения: в 2018 году экономия за аналогичный период составляла порядка 88,3 млрд.

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