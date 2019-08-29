Звезда сериала «Шерлок» посетит столицу
Британский актер Эндрю Скотт, который исполнил роль Джима Мориарти в сериале «Шерлок», приедет в Москву на фестиваль Comic Con Russia. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.
— Эндрю Скотт станет специальным гостем шестого фестиваля поп-культуры Comic Con Russia. 5 и 6 октября он выступит на сцене конвента, — приводит сообщение организации РИА Новости.
Кроме того, актер сфотографируется с фанатами и даст им автографы на память.
Уточняется, что площадкой проведения мероприятия станет выставочный комплекс «Крокус Экспо» в столице. Фестиваль продлится с 3 по 6 октября 2019 года.
Эндрю Скотт также известен ролями в кинокартинах «Виктор Франкенштейн», «007: Спектр» и сериалах «Черное зеркало» и «Пустая корона».
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