Режиссер «Легенды № 17» об актере Александре Числове: Он был человеком «без кожи»

29 августа стало известно о кончине актера Александра Числова, сыгравшего в фильме «Легенда № 17». Корреспондент «Вечерней Москвы» связался с режиссером фильма Николаем Лебедевым, который рассказал о работе с артистом.

— Складывалось ощущение, что в фильме «Легенда №17» он отчасти играет себя. Прыгал, как пятилетний мальчик, скакал и в кадре, и по площадке. Был в восторге от того, что снимаем на «Мосфильме». Он был человеком «без кожи» — остро воспринимал как радостные моменты, так и горькие, — поделился Лебедев с «ВМ».

Смерть Числова режиссер назвал «горькой вестью». Лебедев отметил, что в работе актер всегда был энергичным и азартным. Однако такая самоотдача нередко вызывала мысль о скором «затухании».

— Такие люди, как Саша, — пылкие, распахнутые, живут недолго. Сгорают, — сказал режиссер.

Николай Лебедев также вспомнил о неизменном трудолюбии Александра Числова. По его словам, артист «видел жизнь в необычных, зашкаливающе ярких красках». Он был талантлив и всегда очень радовался, когда его узнавали.

— Ему хотелось работать, сниматься. И жить полной грудью, — заключил Лебедев.

СПРАВКА «ВМ»

Александр Числов родился в 1964 году в Грозном. Он исполнил множество эпизодических ролей в различных проектах. Среди них — фильм «Легенда № 17», сериалы «Папины дочки», «Знахарь», «Глухарь».