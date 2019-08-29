Разноуровневый переход появится на МЦД-1
Новый переход построят через железнодорожные пути, по которым будут ходить поезда первого маршрута Московских центральных диаметров Одинцово — Лобня. Переход свяжет 5-ю улицу Ямского поля и Бутырский вал, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.
— В рамках строительства МЦД для безопасности жителей районов на участке железной дороги между Белорусским и Савеловским вокзалами взамен существующего одноуровневого перехода построят новый разноуровневый, — сообщил начальник управления развития рельсовых видов транспорта Департамента транспорта Москвы Андрей Акимов.
Переход позволит безопасно переходить железнодорожные пути, разделяющие Тверской и Беговой районы.
— К запуску движения на МЦД-1 существующая пассажирская инфраструктура на Белорусском и Савеловском вокзалах будет благоустроена, а в краткосрочной перспективе будет проведена реконструкция, — уточнили в пресс-службе департамента.
Открыть движение по МЦД-1 планируется уже в ноябре нынешнего года.
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