Как приготовить обед «с грядки»
Варенье из баклажанов
— Баклажаны 1 кг
— Апельсины 500 г
— Грецкий орех 1 стакан
— Сахар 1 кг
Варенье из баклажанов получается необычным. Овощи надо очистить от кожуры, иначе варенье получится горьким. Затем замочить на 2 часа в ледяной воде. Слить воду и засыпать их сахаром. Добавить апельсины, порезанные на дольки, и дать постоять час. Варить до закипания. Остудить, добавить орехи и вновь довести до кипения.
Драники
— Картофель 1 кг
— Лук 1 шт.
— Яйцо 1 шт.
— Мука 3 ст. л.
Чтобы драники получились вкусными, главное… слить воду. Картофель очищаем и трем на крупной терке, затем заворачиваем в марлю и отжимаем. Но полностью влагу удалять не нужно. Затем смешиваем картошку с мукой, добавляем яйца, натертый лук и специи: соль и перец по вкусу. Обжариваем на среднем огне до золотистого цвета.
Начинка для пирога
— Яблоки 500 г
— Сахар 100 г
— Крахмал 2 ст. л.
— Корица
Нередко яблоки в пироге приобретают неаппетитный вид. А хочется эстетики. Секрет прост. Яблоки очищаем от кожуры. Режем на мелкие кубики, засыпаем сахаром, добавляем корицу и ставим на огонь. Добавляем крахмал, разведенный в воде. Доводим до кипения. Начинка для пирога готова.
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