Шеф-повара поделились простыми и оригинальными рецептами домашних консервов

Специалист государственной инспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (МосГИК) Валентина Семенова рассказала, что домашние заготовки из овощей, фруктов, ягод и грибов лучше не хранить больше года, так как в них появляется плесень.

Конец лета — самая урожайная пора, а значит, время делать заготовки на предстоящую зиму. «Вечерняя Москва» решила выяснить, какие есть простые и вкусные рецепты приготовления домашних консервов. Шеф-повар Роман Трусов поделился своими тремя фирменными рецептами.

Подвяленные томаты в масле:

— Томаты разрезать пополам, приправить перцем, слайсами чеснока, листиками тимьяна и на соли подвяливать при температуре 70 градусов. После залить маслом (можно оливковым, тогда после охлаждения будет более вязкая консистенция, можно растительным). Перед закупоркой банки можно произвести пастеризацию — банку с маслом и томатами подержать в духовке несколько часов при температуре 70 градусов. Очень хорошо сочетается с картофельным пюре, горячими блюдами с мясом.

Варенье из свеклы:

— Свеклу запечь в фольге при температуре 160 градусов в течение часа до состояния аль-денте, снять шкурку. Порезать кубиками, проваривать с сахаром до готовности. Добавить корицу, бадьян, немного гвоздики. Отлично подходит к чаю, пирогам, начинкам в выпечку.

Варенье из огурцов и мелиссы:

— С огурцов снять шкурку, очистить от семян, порезать кубиками, проваривать с сахаром, почти доводя до кипения, три раза, каждый раз дать остыть. В последний заход убрать сироп, измельчить огурцы в блендере с большим количеством мелиссы, процедить через сито и добавить сироп. Пастеризовать в банках при температуре 70 градусов в течение часа.

Другой шеф-повар Денис Сидоркин поделился с «Вечерней Москвой» всего одним, но весьма оригинальным рецептом.

Овощное рагу:

— Репчатый лук почистить, порезать мелкими кубиками, пассеровать на растительном масле до золотистого цвета, добавить рубленный чеснок. Обжарить капусту, добавить морковь — к моркови можно добавить немного сахара, чтобы выделить ее вкус, бланшировать до полуготовности, добавить перец, цукини и баклажаны, рубленные мягкие помидоры. Все это поставить на слабый огонь и добавить лавровый лист, зелень петрушки или укропа, по вкусу можно на выбор тимьян, кинзу, розмарин или шалфей. Довести до кипения. В стерилизованную банку выложить готовое рагу, закатать крышкой, перевернуть банку и дать остыть.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Диетолог Наталья Кругловая:

— Термическая обработка овощей и фруктов не оставляет шанса витамину С, под воздействием высоких температур он разрушается. Длительное хранение тоже способствует тому, что витамин С в этих продуктах не сохраняется. Но в соленых и маринованных овощах сохраняются пищевые волокна, которые необходимы для очищения организма и служат питательной средой для микрофлоры кишечника. Они не калорийны и вполне могут входить в рацион для разнообразия. Следует помнить, что соленые и маринованные овощи повышают аппетит. Поэтому если человек чувствует, что с аппетитом у него все в порядке, то не стоит злоупотреблять соленьями и маринадами. Так как они содержат много соли и специй, их надо употреблять с осторожностью при воспалительных заболеваниях пищеварительной системы и совсем исключить при язвенных заболеваниях желудка и двенадцатиперстной кишки. Тем, кто страдает от повышенного давления, надо быть аккуратными с соленьями — соль способствует задержке жидкости в организме, и это может привести к колебанию давления. В сладких консервированных продуктах — джемах, вареньях и компотах — витамин С также не сохраняется, но сохраняются пищевые волокна и минералы. Но очень важно, сколько сахара используется при консервировании. Обычно его объем составляет чуть ли не половину объема готового продукта, следовательно, этот продукт высококалорийный. Не следует им увлекаться, если есть проблемы с лишним весом.

Для сохранения максимума пользы можно применять шоковую заморозку. Она возможна в бытовых морозильниках домашних холодильников. При засушке тоже происходит потеря витамина С, но все же его сохраняется больше, чем при высокотемпературной обработке. Также для сохранения витаминов можно протирать ягоды с сахаром, не подвергая термической обработке.

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