Эксперт назвала срок годности домашних заготовок
Домашние заготовки из овощей, фруктов, ягод и грибов лучше не хранить больше года, так как в них появляется плесень. Об этом рассказала специалист государственной инспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (МосГИК) Валентина Семенова.
— В состав маринадов входит уксусная кислота 0,4-1,8 процента, поэтому чтобы избежать распространения плесени, хранить консервированные продукты нужно при температуре от 0 до плюс 4 градусов не более года, — приводит слова эксперта Агентство городских новостей «Москва».
Валентина Семенова отметила важность использования качественных продуктов при изготовлении маринадов и солений. По ее словам, соль должна быть чистой, белой. Специалист напомнила, что хранить грибы нужно при температуре плюс 4-6 градусов не более года, как и заготовки из фруктов и овощей. Но если засушить плоды, употреблять их в пищу можно будет в течение двух лет.
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