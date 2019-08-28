Врач рассказал о том, что делать при отравлении грибами
Симптомы отравления грибами могут быть разными, но чаще всего выражаются в виде острых желудочно-кишечных расстройств. Поздно начатое лечение может быть безуспешным, поэтому следует сразу обратить к врачу, рассказала врач-токсиколог столичного департамента здравоохранения Анастасия Симонова.
Для снижения риска отравления следует консервировать хорошо промытые и молодые грибы. При появлении симптомов отравления следует прочистить желудок, принять энтеросорбент и обратиться к врачам скорой помощи.
Анастасия Симонова подчеркнула, что не следует заниматься самолечением. Кроме того, по словам специалистов, прием спиртных напитков при отравлении грибами может только усугубить ситуацию.
Эксперты отмечают, что плохое самочувствие при употреблении грибов может быть вызвано не только отравлением, но и их личной непереносимостью. Гриб становится токсичным тогда, когда в нем завелись насекомые или начались процессы разложения. Именно поэтому при консервировании важно убедиться, что гриб не старый и должным образом очищен от частичек почвы, передает РИА Новости.
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