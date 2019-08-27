Врачи сообщили, как избежать инфаркта в жаркую погоду
Медицинские специалисты из американского исследовательского центра Kaiser Permanente рассказали, как в жаркую погоду избежать обострения сердечно-сосудистых заболеваний.
Отмечается, что при указанных климатических условиях риск инфаркта возрастает.
В первую очередь, говорят ученые, следует выполнять необходимые физические нагрузки в «безопасное» для здоровья время — до 11:00 и после 17:00. В эти часы солнечные лучи не оказывают серьезного воздействия на организм.
Отмечается, что особую опасность для людей, подверженных сердечным заболеваниям, представляет перепад температур. Поэтому перед купанием в жару эксперты советуют для начала проверить, не является ли вода слишком холодной.
Также необходимо следить за питанием. Ученые советуют избегать переедания, строго соблюдать питьевой режим, чтобы не наступило обезвоживание организма, но избегать появления отеков. Категорически не рекомендуется употреблять алкогольные напитки.
Советы экспертов опубликованы на портале Planet today.
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