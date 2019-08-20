Ученые выяснили, как долго у бывших курильщиков сохраняется риск болезней сердца
Риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний у курильщиков остается на протяжении пяти лет, после того как они отказались от этой привычки. К такому выводу пришла группа ученых из Университета Вандербильта в США.
Они проанализировали медицинские показатели более восьми тысяч человек, среди которых более двух тысяч были заядлыми курильщиками. Последние выкуривали в среднем одну пачку сигарет в день на протяжении примерно 20 лет.
— Сердечно-сосудистая система начинает относительно быстро заживать после прекращения курения даже у людей, которые много курили десятилетиями. Но полное выздоровление может занять годы, — заявила один из авторов работы Хилари Тиндл (Hilary Tindle).
Результаты исследования показали, что более двух тысяч человек, бросивших курить, имели проблемы с сердечно-сосудистой системой: у них случались инфаркты и инсульты. Вероятность возникновения подобных нарушений оставалась в течение 10–15 лет после последней выкуренной ими сигареты, сообщает издание EurekAlert.
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