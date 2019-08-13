Исследователи назвали защищающие курильщиков от рака продукты
Австралийские ученые из Университета Эдит Коуэн назвали продукты, которые могут защитить от рака и сердечно-сосудистых заболеваний тех, кто страдает от никотиновой зависимости.
Для снижения рисков развития указанных выше недугов исследователи рекомендуют употреблять в пищу яблоки, чернику, чай, брокколи и не только. В целом, по словам экспертов, защите от онкозаболеваний могут способствовать продукты, богатые флавоноидами, то есть пигментами растительного происхождения.
Ученые пришли к этому выводу после 23-летнего мониторинга. Эксперимент включал в себя наблюдения за 56 тысячами людей в возрасте от 56 до 60 лет.
Как выяснилось, защитный эффект продуктов с флавоноидами был максимальным не только для курильщиков, но и для тех, кто злоупотребляет алкоголем.
Однако ученые подчеркивают, что пигменты не исключают риска заболеваний на 100 процентов. Лучше всего отказаться от курения и спиртного.
Результаты научной работы опубликованы на портале Nature.
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