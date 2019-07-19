Ученые сообщили, что дети курящих родителей чаще имеют плохой слух

Японские исследователи из Киотского университета выяснили, что ребенок, чья мать курит, в будущем может страдать от проблем со слухом.

Ученые провели эксперимент, в котором участвовали более 50 тысяч 3-летних детей. Некоторые из них подвергались внутриутробному курению и воздействию табачного дыма после рождения. В ходе исследования медики установили, что у таких детей опасность возникновения проблем в работе слухового аппарата была выше, чем у других участников наблюдения на 26–30 процентов. Дети, являющиеся пассивными курильщиками вследствие вредной привычки родителей, больше подвержены риску заболеваний, негативно влияющих на слух, в 2,4 раза.

— Полученные данные напоминают о необходимости усиления мер по предупреждению курения до и во время беременности и воздействия на детей вторичного табачного дыма, — объяснил автор эксперимента доктор Кодзи Каваками.

Ученые настоятельно рекомендуют отказаться от пагубной привычки не только на время беременности и кормления, но и в защитить свой организм от воздействия никотина на всю свою жизнь. Об этом пишет «Рамблер» со ссылкой на журнал Paediatric and Perinatal Epidemiology.

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