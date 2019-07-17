Курильщики усомнились в прямой зависимости между курением и развитием рака

Роспотребнадзор сообщил, что курение вызывает 90 процентов онкологических заболеваний. Помимо этого, пагубная привычка приводит к развитию хронического бронхита и эмфиземы. 60 миллиграммов никотина — смертельная доза для взрослого организма. Между тем, выкуривая одну сигарету, человек получает около трех миллиграммов. «Вечерняя Москва» связалась с исполнительным директором Движения за права курильщиков Андреем Лоскутовым, который считает, что курение нельзя считать основной причиной развития онкологических заболеваний.

— Я не медик, но знаю, что зачастую онкологические заболевания связаны с генетикой, поэтому спровоцировать их возникновение может что угодно, как курение, так и, например, ушиб. В 90-е годы в России, согласно исследованиям, стремительно снижалось количество заболеваний, связанных с сердечно- сосудистыми заболеваниями. И это несмотря на то, что курильщиков тогда было больше, чем сейчас. С чем это было связано? С хорошей работой медицины, может и сейчас дело в ней? Ушла старая качественная система, но не пришла на ее место новая.

Лоскутов добавил, что большую роль в борьбе с онкологическими заболеваниями играет уровень жизни.

— В США разрешена, например, реклама табака, и там количество курильщиков снижается. А в России ни один товар за 15 лет не вырос в цене так, как сигареты, сейчас рисуют на пачках картинки про вред здоровью, есть запрет на курение в общественных местах. Но это не работает. Я уверен, что нужно не просто ужесточать правила в сфере курения, а заняться повышением уровня жизни, тогда и смертность сократится.

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