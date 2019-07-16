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Общество

Аэропортам разрешат самостоятельно оборудовать помещения для курения

Максим Землянский
• 15:47 • 16 июля 2019
Законопроект предполагает, что в аэропортах могут быть оборудованы изолированные помещения для курения
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Законопроект предполагает, что в аэропортах могут быть оборудованы изолированные помещения для курения
Фото: Светлана Колоскова, "Вечерняя Москва"

Законопроект о самостоятельном выборе аэропортов касательно оборудования помещений для курения в трансферных зонах приняли депутаты Государственной Думы РФ в первом чтении.

Напомним, что в настоящее время наличие таких специализированных комнат на территории авиагаваней запрещено.

Законопроект предполагает, что в аэропортах могут быть оборудованы изолированные помещения для курения, оснащенные системами вентиляции.

Как передает агентство городских новостей «Москва», такие комнаты возможно будет разместить в зонах, предназначенных для нахождения зарегистрированных на рейс пассажиров, уже прошедших предполетный досмотр и в зонах для тех, кто следует транзитом.

Добавим, что новую правовую норму на рассмотрение Госдумой вынес депутат Сергей Боярский.

Читайте также: Госдума рассмотрит возможность возвращения комнат для курения в аэропорты

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