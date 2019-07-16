Аэропортам разрешат самостоятельно оборудовать помещения для курения
Законопроект о самостоятельном выборе аэропортов касательно оборудования помещений для курения в трансферных зонах приняли депутаты Государственной Думы РФ в первом чтении.
Напомним, что в настоящее время наличие таких специализированных комнат на территории авиагаваней запрещено.
Законопроект предполагает, что в аэропортах могут быть оборудованы изолированные помещения для курения, оснащенные системами вентиляции.
Как передает агентство городских новостей «Москва», такие комнаты возможно будет разместить в зонах, предназначенных для нахождения зарегистрированных на рейс пассажиров, уже прошедших предполетный досмотр и в зонах для тех, кто следует транзитом.
Добавим, что новую правовую норму на рассмотрение Госдумой вынес депутат Сергей Боярский.
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