Госдума рассмотрит возможность возвращения комнат для курения в аэропорты
• 15:47 • 15 июля 2019
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При ожидании в транзитных зонах многие курильщики нарушают правила
Фото: Александр Кожохин, "Вечерняя Москва"
Госдума на этой неделе может рассмотреть в первом чтении проект о возвращении комнат для курения в аэропорты. Об этом сообщил депутат Сергей Неверов.
Он отметил, что рассмотрение законопроекта должно быть поставлено в повестку на ближайшие дни, передает ФАН.
По его словам, этот законопроект в первую очередь направлен на защиту прав тех, кто не курит.
Он пояснил, что при ожидании в транзитных зонах многие курильщики нарушают правила и курят в туалетах, не боясь штрафов.
Вопрос о возвращении комнат для курения в аэропорты также обсудят на Совете Госдумы.
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