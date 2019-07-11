Аэропорт Шереметьево поддержал инициативу о возврате в авиагавани курительных комнат
Столичный аэропорт Шереметьево разработал концепцию и стандарты курительных комнат в «чистых зонах».
Он первым среди аэропортов России выступил с предложением вернуть курительные комнаты в закрытые зоны гавани для создания равных условий всем категориям пассажиров.
— В частности, Шереметьево являлся одним из инициаторов внесения изменения в ст. 12 ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» в части установления возможности курения табака в специально выделенных изолированных помещениях аэропортов, — говорится в заявлении пресс-службы.
Так, московский аэропорт подготовил и разработал концепцию комнат для курения, находящихся в чистых зонах.
Из проекта следует, подобные комнаты должны быть изолированы от всех помещений и оборудованы современными мощными вентиляционными системами.
Инициатива не утверждена, передает агентство городских новостей «Москва».
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