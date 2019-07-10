Шереметьево направил в Минтранс план действий по улучшению ситуации с выдачей багажа
• 17:25 • 10 июля 2019
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Ранее Генпрокуратура сообщила об улучшении обстановки в Шереметьево благодаря перераспределению пассажиропотока
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»
Шереметьево подготовил и направил в Министерство транспорта РФ план мероприятий по стабилизации ситуации с выдачей багажа. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.
Министр транспорта России Евгений Дитрих отметил, что локальное улучшение текущего положения в аэропорту произойдет к концу июля, стабилизация ожидается до 15 августа, пишет агентство городских новостей «Москва».
Напомним, ранее Генпрокуратура сообщила об улучшении обстановки в Шереметьево благодаря перераспределению пассажиропотока.
Проблемы с выдачей багажа в аэропорту начались в конце мая. После наблюдались сбои в работе багажной ленты 29 и 30 июня.
Читайте также: Улучшение ситуации с выдачей багажа в Шереметьеве произойдет в августе
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