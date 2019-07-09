Генпрокуратура сообщила об улучшении ситуации с выдачей багажа в Шереметьеве
Обстановка с выдачей багажа пассажирам значительно улучшилась в аэропорту Шереметьево благодаря перераспределению пассажиропотока. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.
— Принятые меры позволили снизить пассажиропоток, проходящий через терминал D, более чем на 3 тысячи пассажиров и на 2 тысячи — количество мест багажа ежесуточно, а также обеспечить его своевременную сортировку и отправку, — отметил Куренной.
Он добавил, что в расписание были внесены изменения: обслуживание 18 рейсов перенесено из терминала D в терминалы В и Е. Кроме того, было изменено время вылетов еще шести рейсов. Также в аэропорту увеличена штатная численность сотрудников, задействованных в обработке багажа, пишет агентство городских новостей «Москва».
Напомним, проблемы с выдачей багажа в аэропорту Шереметьево начались в конце мая. После — сбои в работе багажной ленты произошли 29 и 30 июня. Генпрокуратура организовала проверки соблюдения прав пассажиров в связи с сообщениями о перебоях с выдачей багажа. Виновные должностные лица были привлечены к дисциплинарной ответственности. В Минтрансе РФ заявили, что проблема окончательно будет решена в августе.
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