Россиянам напомнили о правах при задержке и отмене рейсов в аэропорту

Эксперты Роспотребнадзора напомнили пассажирам о правах при задержке авиарейсов.

В пресс-службе ведомства отметили, что при задержке отправления перевозчик обязан выплатить пассажиру штраф, если не будет доказано, что «задержка или опоздание имели место вследствие непреодолимой силы, устранения неисправности транспортных средств, угрожающей жизни и здоровью пассажиров, или иных обстоятельств, не зависящих от перевозчика».

Если время вылета меняется, компания-перевозчик должна сделать все возможное, что уведомить пассажиров.

В случае отмены или задержки рейса перевозчик также обязан организовать ряд услуг для пассажиров в пунктах отправления и в промежуточных пунктах.

Так, матери и ребенку до семи лет предоставляется специальная комната. Пассажиру, помимо прочего, даются два телефонных звонка или сообщения по электронной почте при ожидании вылета свыше двух часов. Также предоставляются: прохладительные напитки, горячее питание (при задержке отправления более четырех часов и далее каждые шесть часов — в дневное время и каждые восемь — в ночное). Кроме того, организуется доставка транспортом от аэропорта до гостиницы и обратно, если гостиница предоставляется без взимания доплаты. Наконец, обеспечивается хранение багажа. Соответствующая информация приведена на сайте Роспотребнадзора.

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