Аэропорт Шереметьево рассказал о мерах по нормализации ситуации с багажом

Первый заместитель генерального директора АО «Международный аэропорт Шереметьево» по производству Андрей Никулин рассказал о комплексе мер по нормализации ситуации с выдачей багажа пассажиров столичной воздушной гавани.

Никулин принес извинения пассажирам за несвоевременную выдачу багажа и рассказал, что проблему будут решать сразу по нескольким направлениям.

В Шереметьеве занялись подбором и обучением персонала — дополнительных 500 человек, которые будут заниматься работой с багажом. Кроме того, усилено подразделение, занимающееся обработкой трансферного багажа.

Совместно с авиакомпаниями разработан порядок взаимодействия по ускоренной обработке трансферного багажа и решения по оптимизации работы багажной системы, что повысит пропускную способность на 17 процентов.

Будет также предпринят ряд мер, которые обеспечат «запас прочности» на будущее.

Руководство Шереметьева выразило благодарность за участие в решение проблем с багажом мэру Москвы Сергею Собянину, министру транспорта столицы Максиму Ликсутову, губернатору Московской области Андрею Воробьеву, правительству Московской области и Московскому метрополитену, говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Вечерней Москвы».

Напомним, проблемы с выдачей багажа в аэропорту Шереметьево начались в конце мая. 29 и 30 июня вновь происходили сбои в работе багажной ленты. В Минтрансе РФ заявили, что проблема окончательно решится в августе. Тем временем прокуратура возбудила 18 дел из-за задержек выдачи багажа в Шереметьеве.

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