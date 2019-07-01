Прокуратура возбудила 18 дел из-за задержек выдачи багажа в Шереметьеве
Генпрокуратура РФ обратила внимание на постоянные задержки выдачи багажа в аэропорту Шереметьево. В ходе проверок исполнения закона о защите прав пассажиров было возбуждено 18 административных дел.
Кроме того, сотрудники прокуратуры установили, что обслуживанием багажа занималась организация ООО «Шереметьево Хэндлинг». Компания неудачно спланировала работу по обработке большого объема багажа, чем вызвала серьезные задержки по выдаче.
В связи с этим прокуратура выдала предписания об устранении выявленных нарушений руководству четырех организаций. Ими стали ПАО «Аэрофлот — российские авиалинии», ООО «Северный ветер», АО «Международный аэропорт Шереметьево» и ООО «Шереметьево Хэндлинг», сообщает агентство городских новостей «Москва».
Ранее сообщалось, что столичные аэропорты по разным причинам отменили и задержали почти 40 рейсов. Наибольшее количество соответствующих случаев было зафиксировано в Домодедове.
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