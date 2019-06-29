Роспотребнадзор объяснил задержку высадки самолета в Домодедове
Пресс-служба Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека объяснила, по какой причине была задержана высадка пассажиров самолета, прибывшего из Батуми в столичный аэропорт Домодедово.
Как выяснилось, в рамках санитарно-карантинного контроля специалисты провели досмотр судна — проверили пассажиров с помощью бесконтактных термометров. В ходе проверки был выявлен ребенок с повышенной температурой, прибывшие медики диагностировали фарингит. Других больных на борту не обнаружили.
В целом задержка не превысила получаса, цитирует пресс-службу Роспотребнадзора «Интерфакс».
Напомним, ранее президент России Владимир Путин своим указом временно приостановил регулярные гражданские рейсы в Грузию с 8 июля. Вслед за этим Министерство транспорта России ввело временный запрет на осуществление рейсов в Россию грузинскими авиакомпаниями.
Национальный банк Грузии оценил ущерб экономике страны от предстоящего снижения турпотока из России в 200–300 миллионов долларов.
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