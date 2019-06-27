Банк Грузии спрогнозировал миллионные потери от снижения турпотока из России
Национальный банк Грузии оценил ущерб экономике страны от предстоящего снижения турпотока из России на фоне осложнения отношений между двумя державами.
Согласно первым подсчетам, до конца 2019 года Грузия потеряет порядка 200–300 миллионов долларов. Об этом пишет РИА Новости.
Напомним, что глава Ростуризма Зарина Догузова прогнозировала сокращение туристического потока из России в Грузию на 60–70 процентов.
Напомним, что 20 июня в Тбилиси начались многотысячные акции протеста, вызванные участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. В ходе заседания депутат Госдумы Сергей Гаврилов занимал кресло спикера парламента Грузии. Протестующие обвинили его в участии в боевых действиях в Абхазии.
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