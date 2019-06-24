Экономисты оценили ущерб Грузии от «туристического эмбарго» России
• 13:06 • 24 июня 2019
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Запрет на прямые авиаперевозки и эмбарго на продажи туров, действующие в РФ, могут стоить Грузии миллионов долларов
Фото: АГН «Москва»
По данным организации Transparency International Georgia, Грузия рискует потерять порядка 100 миллионов долларов из-за «туристического эмбарго» со стороны России.
Эксперты тем не менее полагают, что запрет на прямые авиаперевозки и эмбарго на продажи туров, действующие в РФ, должны стимулировать Грузию осваивать рынок Европы.
— Если до этого у нашего департамента туризма Россия считалась стратегическим рынком, в этом направлении было много рекламы, то сейчас этот ресурс должен быть распределен на другие страны, — подчеркнул экономист организации Бесо Намчавадзе. Об этом пишет «Грузия Онлайн».
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