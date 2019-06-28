Депутат потребовал от Грузии официальных извинений перед Россией
Грузия должна принести извинения РФ за «антирусскую истерию», а затем дать «железные гарантии» безопасности российским туристам. Пока это не будет сделано, от поездок в эту страну стоит воздержаться. Такое заявление сделал депутат Сергей Гаврилов.
По его мнению, Грузия растоптала свою репутацию перед мировым сообществом, и исправить это будет нелегко.
— Нужны официальные извинения за антирусскую истерию. Поиск и наказание ответственных за то, что произошло, — заявил Гаврилов комментарии ФАН.
По его мнению, грузинской стороне нужно начинать с чистого листа восстанавливать доверие российских туристов. Теперь Грузии предстоит доказать, что в стране им может быть гарантирована безопасность.
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