Почти 40 рейсов было задержано и отменено в аэропортах столицы
• 22:23 • 30 июня 2019
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Наибольшее количество соответствующих случаев было зафиксировано в аэропорту Домодедово
Фото: Светлана Колоскова, "Вечерняя Москва"
Столичные аэропорты по различным причинам отменили и задержали почти 40 рейсов. Соответствующие данные были предоставлены сервисом «Яндекс.Расписания».
Наибольшее количество соответствующих случаев было зафиксировано в аэропорту Домодедово. В нем задержали 10 и отменили девять рейсов. В столичном аэровокзале Шереметьево было зафиксировано 10 задержек рейсов.
Во Внуково, в свою очередь, задержали семь и отменили один рейс.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
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