Представители Шереметьева рассказали о зарплатах грузчиков в аэропорту
Представители пресс-службы аэропорта Шереметьево сообщили корреспонденту «Вечерней Москвы» о зарплатах грузчиков и специалистов по обработке багажа в авиагавани.
Отмечается, что ранее появившаяся в СМИ информация является недостоверной, а средний заработок сотрудников на указанных позициях – 82 тысячи рублей.
- Получение указанных в СМИ зарплат - это имевшие место единичные случаи, основанные на выплате специалистам материальной помощи по причине сложных жизненных обстоятельств. В летний туристический сезон их заработок составляет порядка 82 тысяч рублей до вычета налогов, - сообщили в пресс-службе аэропорта.
Кроме того, стало известно, что Шереметьево привлечет для работы еще 500 человек с целью устранить задержки выдачи багажа в авиагавани. Об этих оперативных мерах агентству городских новостей «Москва» сообщил первый заместитель генерального директора по производству АО «Международный аэропорт Шереметьево» Андрей Никулин.
Также он отметил, что авиагавань возместит убытки тем авиакомпаниям, чей бюджет пострадал из-за задержек выдачи багажа.
Читайте также: Мантуров заявил о сохранении интереса компаний к SSJ100 после ЧП в Шереметьеве